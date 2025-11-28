PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht in Kirn Kallenfels - Zeugenaufruf!

Kirn (ots)

Am Nachmittag des 28.11.2025 ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr auf der Kallenfelser Straße in Kirn-Kallenfels eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den in Längsaufstellung am Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte dabei dessen Außenspiegel. Der bislang unbekannte Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, sich bei der unten genannten Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 19:37

    POL-PIKIR: Auffahrunfall zwischen zwei PKW

    Bad Sobernheim (ots) - Am heutigen Donnerstag 27.11.2025 kam es gegen 18:20 Uhr in der Poststraße in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer musste verkehrsbedingt an der Einmündung Poststraße / Felkestraße anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr infolge Unachtsamkeit auf das stehende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden PKW Sachschaden. Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren