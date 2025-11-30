Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 28.11.2025, 09:30 Uhr, und Samstag, 29.11.2025, 13 Uhr, wurde in Kirn ein in der Schulstraße ordnungsgemäß abgestellter silberner Ford beschädigt. Dieser stand in der dortigen Einbahnstraße links der Fahrbahn. Im genannten Zeitraum kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Kirn ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter unten stehender Kontaktadresse zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell