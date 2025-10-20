PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Kreis Warendorf. Dunkle Zeit gleich Einbruchszeit - Aktionstage "Riegel vor! Sicher ist sicherer"

  • Bild-Infos
  • Download

Warendorf (ots)

Auch in diesem Jahr finden die Aktionstage "Riegel vor! Sicher ist sicherer" statt. Denn erfahrungsgemäß steigen mit der dunklen Jahreszeit die Wohnungseinbrüche an. Damit das Heimkommen nicht zu einer schlechten Erinnerung wird, können Haus- und Wohnungsbesitzer vorsorgen. Das "Wie" beantworten die technischen Fachberater der Kriminalprävention. Bürgerinnen und Bürger haben mehrere Möglichkeiten sich umfassend über ein sicheres Zuhause zu informieren.

   - Freitag, 24.10.2025, zwischen 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Infostand
     vor dem EDEKA-Markt Recker in Beckum, Sternstraße 30
   - Freitag, 24.10.2025, zwischen, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Beratung
     im Ausstellungsraum der Polizei, Waldenburger Straße 4 in 
     Warendorf, Eingang E9
   - Freitag, 24.10.2025, zwischen, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, 
     telefonische Beratung unter der Telefonnummer 02581/600-281
   - Samstag, 25.10.2025, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Infostand vor dem 
     LIDL-Markt in Warendorf, Bahnhofstraße 30

Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz gibt es hier: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-0 https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ https://www.k-einbruch.de/ https://www.zuhause-sicher.de/

Für einen persönlichen Kontakt sind die technischen Fachberater telefonisch, 02581/600-281, -287 sowie per E-Mail kpo.warendorf@polizei.nrw.de erreichbar.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

