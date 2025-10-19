Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mann springt auf Auto und randaliert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 13:42 Uhr wurde die Polizei nach Beckum zur Lippborger Straße gerufen. Ein 43-Jähriger Beckumer schrie herum, schlug um sich und verhielt sich aggressiv gegen andere Personen. Zu guter letzt sprang er auf ein Auto. Da er durch die eingesetzten Polizeikräfte nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen und in die Polizeiwache nach Ahlen gebracht. Da der Mann eine Katze bei sich hatte, um die er sich nun nicht mehr kümmern konnte, nahm sich das Ordnungsamt der Stadt Beckum der Katze an. Den Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren.

