POL-WAF: Sendenhorst. Fahrradfahrerin bei Kollision mit Pedelecfahrer verletzt
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 19.10.2025 gegen 14:10 Uhr ereignete sich in Sendenhorst, Hardt 2, ein Unfall. Zwei Fahrräder kollidierten im Abbiegevorgang. Ein 58-Jähriger Beckumer wollte mit seinem Pedelec in Richtung "Waldmutter" abbiegen. Ihm kam eine 64-Jährige Fahrradfahrerin aus Emsdetten entgegen. Der Pedelecfahrer konnte nicht schnell genug ausweichen, so dass sich beide Lenker berührten und die Frau stürzte. Dabei wurde die Emsdettenerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell