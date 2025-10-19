Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahrradfahrerin bei Kollision mit Pedelecfahrer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025 gegen 14:10 Uhr ereignete sich in Sendenhorst, Hardt 2, ein Unfall. Zwei Fahrräder kollidierten im Abbiegevorgang. Ein 58-Jähriger Beckumer wollte mit seinem Pedelec in Richtung "Waldmutter" abbiegen. Ihm kam eine 64-Jährige Fahrradfahrerin aus Emsdetten entgegen. Der Pedelecfahrer konnte nicht schnell genug ausweichen, so dass sich beide Lenker berührten und die Frau stürzte. Dabei wurde die Emsdettenerin leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell