Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbrüche in Wohnmobile im Stadtgebiet - identischer Modus Operandi

Kirn - Dhauner Straße und Friedrichstraße (ots)

Der Polizei Kirn wurden in kurzer Zeit bereits zwei Einbrüche in Wohnmobile im Stadtgebiet gemeldet.

Im ersten Fall wurde in der Nacht vom 28.11. auf den 29.11. in ein in der Dhauner Straße abgestelltes Wohnmobil eingebrochen. Offensichtlich wurde hier nichts entwendet. Allerdings wurde das Wohnmobil selbst sowie die Inneneinrichtung beschädigt. Hier entstand nach erster Schätzung ein Schaden von mindestens 1000EUR.

Im zweiten Fall kam es zum Einbruch in ein Wohnmobil in der Nacht vom 03.12. auf den 04.12. welches in der Friedrichstraße steht. Auch hier wurde das Wohnmobil sowie die Inneneinrichtung beschädigt. Diebesgut und Sachschaden können noch nicht final beziffert werden.

Auffällig ist der identische Modus Operandi - In beiden Fällen öffnet der bislang unbekannte Täter die Dachluke gewaltsam und gelangt so in das Innere des Fahrzeuges. An den Fahrzeugen wurden durch die aufnehmenden Beamten Spuren gesichert. Das Auswertungsergebnis hierzu steht noch aus.

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe wahrnehmen können? Kann jemand weitere Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen sich unter untenstehender Kontaktadresse zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

