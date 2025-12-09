Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland / Strücklingen - Diebstahl aus Neubau
In der Zeit zwischen Freitag, 05. Dezember 2025 17:00 Uhr bis Montag, 08. Dezember 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Neubaus in der Hauptstraße, OT Strücklingen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Obergeschoss eines im Rohbau befindlichen Mehrparteienhaus und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Eine Schadensumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/923770) entgegen.
