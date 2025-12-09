PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Diebstahl aus Neubau

In der Zeit zwischen Freitag, 05. Dezember 2025 17:00 Uhr bis Montag, 08. Dezember 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Neubaus in der Hauptstraße, OT Strücklingen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Obergeschoss eines im Rohbau befindlichen Mehrparteienhaus und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Eine Schadensumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/923770) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

