Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel/Wardenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am Sonntag, 07. Dezember 2025 gegen 02:40 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Transporter die Böseler Straße in Richtung Wardenburg. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten und einem Baum. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus ...

