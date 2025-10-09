PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 94-Jährige nach Unfall auf Hiddensee schwerverletzt im Krankenhaus

Kloster (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 08. Oktober 2025, ereignete sich um 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in Kloster auf der Insel Hiddensee.

Der 61-jährige Fahrer eines Renault rangierte offenbar ein Stück zurück auf der Straße. Hierbei traf er die sich hinter dem Auto befindliche 94-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator, welche in der weiteren Folge stürzte. Die Frau aus Hannover wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 03:08

    POL-NB: 19-jähriger rast in Greifswald in parkende PKW

    Greifswald (LK VG) (ots) - Am Mittwochabend, dem 08.10.2025 ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Greifswalder Neunmorgenstraße ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger syrischer Fahrer eines PKW VW die Neunmorgenstraße in Richtung Gützkower Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sein PKW mit einem am rechten Straßenrand abgeparkten PKW Skoda, welcher ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 01:44

    POL-NB: Zwei leichtverletzte Verkehrsteilnehmer nach Verkehrsunfall in Neustrelitz

    Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 08.10.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Woldegker Chaussee / Carl-Meier-Straße, in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-jährige deutsche Fahrerin eines VW ID 7 die Carl-Meier-Straße in Richtung der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 16:08

    POL-NB: Brennender Pkw auf der B 111

    Wolgast (Jagdkrug) (ots) - Am heutigen Nachmittag, 08.10.2025, geriet gegen 14:00 Uhr auf der B 111, Höhe Jagdkrug, ein Pkw Opel in Brand. Die 28-jährige deutsche Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin bemerkten den ausbrechenden Brand während der Fahrt jedoch noch rechtzeitig, sodass sie sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten konnten. Das Fahrzeug brannte voll aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren