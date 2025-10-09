Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 94-Jährige nach Unfall auf Hiddensee schwerverletzt im Krankenhaus

Kloster (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 08. Oktober 2025, ereignete sich um 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in Kloster auf der Insel Hiddensee.

Der 61-jährige Fahrer eines Renault rangierte offenbar ein Stück zurück auf der Straße. Hierbei traf er die sich hinter dem Auto befindliche 94-jährige Fußgängerin mit ihrem Rollator, welche in der weiteren Folge stürzte. Die Frau aus Hannover wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell