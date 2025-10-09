Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei leichtverletzte Verkehrsteilnehmer nach Verkehrsunfall in Neustrelitz

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 08.10.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Woldegker Chaussee / Carl-Meier-Straße, in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-jährige deutsche Fahrerin eines VW ID 7 die Carl-Meier-Straße in Richtung der Lessingstraße. Auf der Kreuzung Woldegker Chaussee kam es zu einem Zusammenstoß, mit einem PKW Nissan, welcher aus Richtung der Bundespolizei, in Richtung der Strelitzer Chaussee unterwegs war.

Die VW-Fahrerin wurde durch die Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort medizinisch behandelt. Der 77-jährige Nissan-Fahrer wurde zur weiteren medizinischen Begutachtung ins Krankenhaus Neustrelitz verbracht.

Die 18 vor Ort befindlichen Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Alt-Strelitz waren mit dem Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe und der Sicherung des Elektrofahrzeuges beauftragt.

Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Ob es sich bei der Unfallursache um einen Vorfahrtsverstoß handelt, ist Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

