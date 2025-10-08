PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brennender Pkw auf der B 111

Wolgast (Jagdkrug) (ots)

Am heutigen Nachmittag, 08.10.2025, geriet gegen 14:00 Uhr auf der B 111, Höhe Jagdkrug, ein Pkw Opel in Brand. Die 28-jährige deutsche Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin bemerkten den ausbrechenden Brand während der Fahrt jedoch noch rechtzeitig, sodass sie sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten konnten. Das Fahrzeug brannte voll aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Die B 111 war für circa eine Stunde vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
