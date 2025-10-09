PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 19-jähriger rast in Greifswald in parkende PKW

Greifswald (LK VG) (ots)

Am Mittwochabend, dem 08.10.2025 ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Greifswalder Neunmorgenstraße ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger syrischer Fahrer eines PKW VW die Neunmorgenstraße in Richtung Gützkower Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sein PKW mit einem am rechten Straßenrand abgeparkten PKW Skoda, welcher mehrere Meter nach vorn auf einen weiteren parkenden PKW Audi geschoben wurde.

Der Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

Das Verursacherfahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der VW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 01:44

    POL-NB: Zwei leichtverletzte Verkehrsteilnehmer nach Verkehrsunfall in Neustrelitz

    Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am Mittwochnachmittag, dem 08.10.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Woldegker Chaussee / Carl-Meier-Straße, in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-jährige deutsche Fahrerin eines VW ID 7 die Carl-Meier-Straße in Richtung der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 16:08

    POL-NB: Brennender Pkw auf der B 111

    Wolgast (Jagdkrug) (ots) - Am heutigen Nachmittag, 08.10.2025, geriet gegen 14:00 Uhr auf der B 111, Höhe Jagdkrug, ein Pkw Opel in Brand. Die 28-jährige deutsche Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin bemerkten den ausbrechenden Brand während der Fahrt jedoch noch rechtzeitig, sodass sie sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten konnten. Das Fahrzeug brannte voll aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:41

    POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 - Polizei sucht Zeugen

    Lühmannsdorf (ots) - Am heutigen Mittwoch, 08.10.2025, befuhr gegen 09:00 Uhr ein Pkw Mercedes die B 111 aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Kurz hinter der Ortschaft Pritzier habe der 43-jährige deutsch-syrische Fahrer des Mercedes einen roten Pkw überholen wollen. Als der Mercedesfahrer auf der Höhe des Pkw war, sei dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen ausgeschert. Um einen Zusammenstoß der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren