Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw

Wuppertal (ots)

Gestern am späten Abend (14.05.2025, 22:20 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Briller Straße Ecke Ottenbrucher Straße, an dem insgesamt fünf Autos beteiligt waren. Eine 19-Jährige war mit einem VW Polo auf der Briller Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung Briller Straße Ecke Ottenbrucher Straße wartete sie an einer roten Ampel. Als die Ampel grünes Licht zeigte, setzte sie ihre Fahrt in die Ottenbrucher Straße fort, nach bisherigen Erkenntnissen ohne dabei auf den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten. Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit einem Ford C-Max die Briller Straße in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund des Abbiegevorgangs der jungen Frau und um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste er seinen Ford ab. Hinter ihm befand sich ein 20-Jähriger mit einem Volvo V70. Ihm gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen, sodass er auf den Ford auffuhr. Als die beiden Männer ihre Fahrzeuge verließen, sicherte der 20-Jährige den Volvo nicht gegen Wegrollen. Der Volvo rollte daraufhin rückwärts die Briller Straße hinunter und stieß mit einem geparkten VW Multivan und einem geparkten Mitsubishi Outlander zusammen. Der 20-jährige Volvo-Fahrer erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

