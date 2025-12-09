Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallunfall mit schwer verletztem Kind

Am Montag, 8. Dezember 2025, gegen 07:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Büscheler Straße, bei dem ein 11-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Dieses wollte beim Seniorenheim mit seinem Fahrrad die Büscheler Straße überqueren. Hierbei übersah es, dass sich aus Richtung Ortsmitte ein Transporter näherte. Das Kind wurde von dem Transporter erfasst und zog sich dabei schwerere Verletzungen zu. Der 36-jährige Fahrer des Transporters erlitt einen Schock, auch eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen leichten Schock. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Das Kind wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Bakum - Unfall zwischen Pedelec- und E-Scooter-Fahrer

Am Montag, den 08.12.2025, befuhr ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bakum die Kirchstraße in Fahrtrichtung Cloppenburger Straße. Im Einmündungsbereich mit der Schulstraße kam es zu einer Kollision zwischen dem Pedelec-Fahrer und einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Bakum, der aus der Schulstraße auf die Kirchstraße bog. Infolgedessen stürzte der Pedelec-Fahrer gegen den 14-Jährigen, welcher sich leichte Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 44-Jährigen eine starke Alkoholisierung festgestellt. Insofern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Versuchter Einbruch in Café

In der Zeit von Sonntag, den 07.12.2025 (18:00 Uhr) bis Montag, den 08.12.2025 (07:00 Uhr), versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam die Eingangstür eines Cafés an der Burgallee aufzuhebeln. Dank einer Schutzeinrichtung misslang dieser Versuch, es entstand jedoch Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Vechta - Einbrüche in Shisha-Shop

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Sonntag, 07. Dezember 2025 20:00 Uhr bis Montag, 08. Dezember 2025 10:10 Uhr auf ein Grundtsück in der Diepholzer Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Tabak und E-Zigaretten. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Im selben Zeitraum begaben sich Täter in einen Shop im Falkenweg. Auch hier entwendeten sie diverse Tabakwaren. Eine genaue Schadenssumme ist auch hier noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Garage gerät in Brand

Am Montag, den 08.12.2025, geriet gegen 18:30 Uhr eine Garage mit angrenzendem Einfamilienhaus in der Straße Hagener Esch in Vechta in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden bekämpften den Brand und konnten ein Übergreifen auf das Wohngebäude weitestgehend verhindern. Die Garage brannte vollständig aus, am Wohngebäude kam es zu Beschädigungen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Wohngebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Ursache ist derzeit unklar. Ersten Schätzungen nach wurde der entstandene Schaden auf ca. 75000,- EUR beziffert.

Vechta - Briefkasten aufgebrochen

In der Zeit von Sonntag, den 07.12.2025 (00:00 Uhr) bis Montag, den 08.12.2025 (03:00 Uhr), brachen unbekannte Täter einen Briefkasten einer Fahrschule an der Diepholzer Straße auf. Dabei entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 08.12.2025, wurde ein 61-jähriger Transporter-Fahrer aus Vechta in der Straße Mühlenkamp einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor wurde der Transporter mit unsicherer Fahrweise im Straßenverkehr gemeldet. Bei der Kontrolle stellte sich ein Atemalkoholwert von 2,37 Promille heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Damme - LKW-Auflieger entwendet

Im Zeitraum von Sonntag, den 07.12.2025 (22:00 Uhr) bis Montag, den 08.12.2025 (07:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen weißen LKW-Auflieger im Bereich der Steinstraße, dortiger Parkplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Sonntag, den 07.12.2025 (22:00 Uhr) bis Montag, den 08.12.2025 (00:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Steinstraße ein. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein und entwendeten im Gebäudeinneren eine Geldkassette. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Lohne - PKW zerkratzt

In der Zeit von Sonntag, den 07.12.2025 (18:00 Uhr) bis Montag, den 08.12.2025 (08:00 Uhr), zerkratzten unbekannte Täter einen PKW Kia Sportage am Adenauerring. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 08.12.2025, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 19:00 Uhr die Düper Straße und kam im Verlauf im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

