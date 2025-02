POL-BI: Betrunken im gestohlenen Fahrzeug erwischt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Einbrecher gelangten vermutlich durch Klingeln in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Luisenstraße und brachen dann in eine Wohnung ein. Sie entkamen mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Unbekannten in der Zeit von 11:00 Uhr am Sonntag, 02.02.2025, und 18:40 Uhr am Montag, 03.02.2025, in die Wohnung ein. Die Täter ...

mehr