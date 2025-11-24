PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Rosenthal - Einbrecher in Wohnhaus ohne Beute

Korbach (ots)

Am Freitag (21. November) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Rosenthal ein.

Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.25 und 18.25 Uhr aus und drangen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Haus im Gänsebergweg ein.

Sie durchsuchten sämtliche Räume, konnten aber offensichtlich nichts Wertvolles finden und mussten daher ohne Beute flüchten. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
