Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallflucht - Person mit Messer - 39-Jähriger rastet aus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW kollidiert mit LKW

Am Montag gegen 9:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker eines BMW die B29 zwischen der Anschlussstelle Hüttlingen und Oberalfingen. Hierbei geriet er mit seinem PKW aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige sowie seine 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 43-jährige LKW-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.600 Euro.

Aalen: Person mit Messer

Am frühen Montagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen am Bahnhof eine männliche Person mit einem langen Küchenmesser gemeldet. Beim Erkennen der Polizeistreife griff der Mann in eine mitgeführte Tasche, holte ein Küchenmesser heraus und warf dieses weg. Im weiteren Verlauf wollte die Person zu Fuß flüchten. Nachdem der 39-Jährige von der Polizei eingeholt und festgehalten werden konnte, wehrte sich dieser massiv und versuchte sich zu befreien. Weil er keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde der zunächst unbekannte Mann zur Personenfeststellung auf das Polizeirevier verbracht. Da der Mann auf dem Polizeirevier psychische Ausnahmeerscheinungen zeigte und sich selbst verletzte, wurde er anschließend in eine Spezialklinik verbracht.

Aalen: 39-Jähriger rastet aus

Am Montag gegen 21:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen eine männliche Person gemeldet, die im Bereich Hasennest auffiel, weil sie dort wirr umher rannte, Personen bedrohte und diverse Autos anspuckte. Der 39-Jährige konnte von einer Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen 0:50 Uhr gingen bei der Polizei erneut Anrufe ein, nachdem dieselbe Person in einer Unterkunft in der Fahrbachstraße auf einen Mitbewohner losging. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass der 39-Jährige einen Mitbewohner mehrfach mit einem Kochtopf gegen den Kopf schlug, so dass dieser erheblich verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Aufgrund der neuerlichen Vorfälle wurde der immer noch deutlich alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ebnat: Wohnungseinbruch

Zwischen 15:30 Uhr und 20:55 Uhr drang ein Einbrecher in ein Wohnhaus in der Thurgaustraße ein, indem er zuvor ein Fenster aufhebelte und anschließend die Räumlichkeiten betrat. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht und ein kleiner Tresor im Keller geöffnet. Hieraus wurden mehrere Uhren sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der gesamtschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Seat Leon, der am Straßenrand der Güglingstraße geparkt war, wurde am Donnerstag gegen 14.20 Uhr von einem bislang unbekannten LKW-Lenker beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Hussenhofen: Aufgefahren

Am Montag um kurz vor 17 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall, bei welchem beide Fahrzeuglenker leicht verletzt wurden. Eine 63-jährige Fahrerin eines Ford Ka erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 40-jährige Seat-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Die beiden Fahrer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell