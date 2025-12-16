Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen zu Kontrollen auf Weihnachtsmärkten

Aalen (ots)

Eine durchweg positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Aalen in Bezug auf die Einhaltung des bestehenden Waffen- und Messerverbots auf Weihnachtsmärkten.

Im Zeitraum von Ende November bis Mitte Dezember, wurde das auf den Weihnachtsmärkten geltende Waffen- und Messerverbot in den Städten Schorndorf, Schwäbisch Hall und Schwäbisch Gmünd mit zusätzlichen Kontrollen schwerpunktmäßig kontrolliert.

Im Rahmen dieser punktuellen Kontrollen wurden insgesamt 333 Personen überprüft, davon 126 in Schorndorf, 44 in Schwäbisch Hall und 163 in Schwäbisch Gmünd.

Bei zwei Personen wurden, trotz des bestehenden Waffen- und Messerverbots, bei der Überprüfung Messer aufgefunden. In Schwäbisch Gmünd hatte ein Handwerker ein Cuttermesser mitgeführt, als er den Weihnachtsmarkt besuchte. Eine weitere Person wurde in Schwäbisch Gmünd mit einem Butterflymesser angetroffen. Dieses gilt als verbotener Gegenstand, dessen Besitz grundsätzlich strafbar ist. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Besitzer muss mit einer Anzeige rechnen.

Das Verständnis und die Kooperationsbereitschaft bei den Besucherinnen und Besuchern der Weihnachtsmärkte waren beachtlich. Die polizeilichen Kontrollen wurden durchweg als positiv und sinnvoll empfunden.

Das Polizeipräsidium Aalen und seine Sicherheitspartner werden ihre präventiven Maßnahmen fortsetzen und bis Weihnachten regelmäßig weitere Weihnachtsmarktkontrollen durchführen, um die Einhaltung der Waffen- und Messerverbote zu überwachen und die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten.

Die Pressemitteilung zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte vom 24.11.2025, 13:23 Uhr ist unter nachfolgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6165123

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell