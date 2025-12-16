Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfallfluchten - Unfall

Aalen (ots)

Ebnat: Unfallflucht

Ein Audi A6, der auf dem P+R Parkplatz an der L1084 geparkt war, wurde an Montag um kurz vor 19 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Heubach: Unfallflucht II

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen mercedes-Benz Sprinter, der am Dienstag zwischen 8 Uhr und 9 Uhr in der Hauptstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem LKW unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776.

Schwäbisch Gmünd: Hoher Sachschaden

Am Dienstag gegen 8:45 Uhr wollte ein 32-jähriger Lenker eines Mitsubishi von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Lorcher Straße in Fahrtrichtung Lorch ausfahren. Zeitgleich wollte gegenüber eine 46-jährige Citroen-Lenkerin von der Hauffstraße nach links in Richtung Schwäbisch Gmünd abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Farbschmierereien

Zwischen Montagnachmittag, 15:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7:30 Uhr, wurden an einer Glaseingangstür der Schäfersfeldschule in der Straße Auf dem Schäfersfeld mit einem schwarzen Stift ein Hakenkreuz und ein Schriftzug aufgemalt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell