Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leichtverletzt nach Unfall

Schmiedefeld (ots)

Am Sonntagabend kam es in Schmiedefeld zu einem Unfall, wodurch eine Person leichtverletzt wurde. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem PKW in Schmiedefeld die Bahnhofstraße entlang. In einer scharfen Linkskurve in der Ortschaft in Richtung Lichte kam der Mann dann von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Seine Beifahrerin wurde dadurch verletzt und kam ins Krankenhaus. Am PKW und der Leitplanke entstand Sachschaden. Aufgrund von Bergungsarbeiten kam es zu zeitweisen Beeinträchtigungen in der Ortslage.

