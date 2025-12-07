Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten in Neuhaus am Rennweg

Saalfeld (ots)

Am frühen Morgen des 06.12.2025 gegen 03:00 Uhr wurde in der Robert-Koch-Straße in Neuhaus am Rennweg eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem PKW der Marke Seat durchgeführt. Der 29-jährige Fahrer stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von 1,22 Promille ergab. In der weiteren Folge wurde er ins Krankenhaus Sonneberg zur Blutprobenentnahme gebracht. Im Anschluss wurde der Führerschein durch die Beamten der PI Sonneberg sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

Ein Zeuge meldete am 06.12.2025 gegen 16 Uhr einen PKW im Bereich der Eisfelder Straße in Neuhaus am Rennweg, welcher aufgrund seiner Fahrweise auffällig wirkte. Der PKW fuhr Schlangenlinien und überfuhr mehrere Bordseine. Im weiteren Verlauf der Fahrt streifte er in der Bahnhofstraße ein entgegenkommendes Fahrzeug und setzte seine Fahrt dennoch fort. Durch eine Polizeistreife konnte er im Nahbereich festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergab der durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 3,12 Promille. Der Fahrzeugführer wurde in ein Krankenhaus zur Durchführung der Blutprobenentnahme gebracht. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 10.000 EUR. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell