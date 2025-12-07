Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer ereignete sich am 06.12.2025 in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg. Eine 46-jährige Frau fuhr gegen 12:30 Uhr mit ihrem Audi die Köppelsdorfer Straße in Richtung Köppelsdorf entlang. Als unvermittelt ein 49-jähriger Mann mit einem Fahrrad aus einem Innenhof auf die Köppelsdorfer Straße fuhr. Der Fahrzeugführerin war es nicht mehr möglich zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Sturz und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. An ihrem PKW sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden im Wert von insgesamt 6.000,00 Euro.

