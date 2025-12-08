Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstählen aus Gärten gesucht

Pößneck (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Wochen aus der Gartenanlage Prof.-Huth-Straße in Pößneck mehrere Gegenstände gestohlen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unter anderem wurden eine Aluleiter, mehrere Gartengeräte, verschiedene Fahrräder sowie ein Mopedanhänger und weitere Garten- bzw. Transportutensilien gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0317621 entgegen. Gleichermaßen werden Gartenbesitzer sensibilisiert, insbesondere in der kälteren Jahreszeit mit weniger Personenbewegung in den Gartenanlagen, ihre Gegenstände wegzuschließen bzw. nicht für Unbefugte frei zugänglich über den Winter im Garten zu belassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell