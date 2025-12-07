PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Auseinandersetzung zwischen Pkw- und Pedelec-Fahrer gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr kam es in Pößneck in der Rosa-Lexemburg-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Autofahrer und 47-jährigen Fahrer eines Pedelec. Vorausgegangen war diesem Konflikt ein nötigendes Verhalten des Pedelec-Fahrers in der dortigen 30-Zone in Form von dichten Auffahren. Als der Pkw dann an der Neustädter Straße verkehrsbedingt halten musste, stieß das Pedelec leicht gegen den Pkw. Der Fahrer stieg daraufhin aus, um den Fahrer des Pedelec zur Rede zu stellen. Diese verbale Auseinandersetzung ging schließlich in eine körperliche über, wobei jedoch nach aktuellem Stand niemand verletzt wurde. Die hinzugekommenen Polizisten stellten bei dem Pedelec leistungssteigernde Umbauten fest, wodurch dieses versicherungspflichtig wird und man die Führerscheinklasse AM benötigt. Beides konnte der 47-Jährige nicht vorweisen. Zudem reagierte ein Drogenvortest postiv auf Amphetamin, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Das Pedelec wurde vor Ort sichergestellt. Gegen den 47-Jährigen wurden etliche Anzeigen gefertigt, u.a. wegen Nötigung, Bedrohung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen des Vorfalls sich unter 03663/4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 09:00

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

    Sitzendorf (ots) - Am Samstagabend wurde in Sitzendorf der 76-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Dacia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille, dieser wurde durch einen weiteren gerichtsverwertbaren Test bestätigt. Gegen den Fahrzuegführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1000,- Euro ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:54

    LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen mit 5 Leichtverletzten

    Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 15:30 Uhr kam es auf der B90 bei Gefell zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, wobei 5 Personen leicht verletzt wurden. Hierbei fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Volvo aus Richtung Autobahn A9 kommend in Richtung Gefell. In einer steilen Rechtskurve geriet er auf Grund unangepasster Geschwindigkeit auf die ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:40

    LPI-SLF: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

    Rudolstadt (ots) - In der Nacht von Freitag, dem 05.12.25, auf Samstag, dem 06.12.2025, versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude in der Trommsdorffstraße in Rudolstadt einzubrechen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt, es gelang den Tätern nicht ins Gebäude einzudringen. Im gleichen Zeitraum verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren