Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Auseinandersetzung zwischen Pkw- und Pedelec-Fahrer gesucht

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr kam es in Pößneck in der Rosa-Lexemburg-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Autofahrer und 47-jährigen Fahrer eines Pedelec. Vorausgegangen war diesem Konflikt ein nötigendes Verhalten des Pedelec-Fahrers in der dortigen 30-Zone in Form von dichten Auffahren. Als der Pkw dann an der Neustädter Straße verkehrsbedingt halten musste, stieß das Pedelec leicht gegen den Pkw. Der Fahrer stieg daraufhin aus, um den Fahrer des Pedelec zur Rede zu stellen. Diese verbale Auseinandersetzung ging schließlich in eine körperliche über, wobei jedoch nach aktuellem Stand niemand verletzt wurde. Die hinzugekommenen Polizisten stellten bei dem Pedelec leistungssteigernde Umbauten fest, wodurch dieses versicherungspflichtig wird und man die Führerscheinklasse AM benötigt. Beides konnte der 47-Jährige nicht vorweisen. Zudem reagierte ein Drogenvortest postiv auf Amphetamin, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Das Pedelec wurde vor Ort sichergestellt. Gegen den 47-Jährigen wurden etliche Anzeigen gefertigt, u.a. wegen Nötigung, Bedrohung, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen des Vorfalls sich unter 03663/4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell