Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Einbrüchen gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 05.12.25, auf Samstag, dem 06.12.2025, versuchten bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Schulgebäude in der Trommsdorffstraße in Rudolstadt einzubrechen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt, es gelang den Tätern nicht ins Gebäude einzudringen. Im gleichen Zeitraum verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Sportvereins im Erich-Correns-Ring in Rudolstadt. Auch hier wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden verursacht, zum möglichen Beutegut kann hier noch keine Angabe gemacht werden. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saalfeld, Tel.:03671/560, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

