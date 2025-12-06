LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis

Pößneck (ots) - Am Donnerstag, dem 04.12.2025 gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Pößneck ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. In der Bahnhofstraße übersah eine 72-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken einen 70-jährigen Roller-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 70-jährige verletze sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ...

