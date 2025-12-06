PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis

Neustadt an der Orla (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025 ab 02:00 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine Geschwindigkeitsmessung in Neustadt an der Orla, in der dortigen Triptiser Straße durch. Gegen 02:45 Uhr wurde ein 22-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrzeugführer drohen Bußgeld und Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

