Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Neustadt an der Orla und Lichtenau

Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 1110 zwischen Neustadt an der Orla und Lichtenau ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Frau tödlich verletzt wurde.

Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer die L 1110 von Neustadt an der Orla in Richtung Lichtenau. Auf Höhe der Einmündung zu einem geteerten Feldweg kam es in der Dunkelheit aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer Person, die sich auf der Fahrbahn befand. Bei der Person handelte es sich um eine 63-Jährige, die sich unweit ihres Rollators aufhielt. Weshalb sie sich auf der Straße befand, ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen, der beteiligte Pkw sichergestellt. Hinweise auf eine alkohol- oder anderweitige Beeinflussung des Fahrers ergaben sich vor Ort nicht.

Aufgrund der Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell