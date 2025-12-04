PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Zeugen nach Verkhrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025 gegen 06:00 Uhr parkte ein 29-Jähriger seinen Pkw Dacia in Schleiz, Glücksmühlenweg vor dem dortigen DRK Pflegeheim ab. Als er gegen 14:30 Uhr zu seinem Pkw zurück kam, bemerkte er am Fahrzeug einen Kratzer vorne links. Ein möglicher Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Nach Hinweis einer Zeugin parkte gegen 13:30 Uhr ein brauner kastenförmiger Pkw neben dem des Geschädigten. Weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem angegebenen kastenförmigen Pkw oder aber andere tatrelevante Hinweise/Beobachtungen geben können, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla, Tel.: 03663/431-0 oder jeder anderen Dienststelle unter Angabe des Aktenzeichens 0314362/2025 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

