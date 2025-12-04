Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall auf der B85 - eine Person leicht verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch dem, 03.12.2025, gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der B85 zwischen Rudolstadt und Saalfeld kurz nach der Kreuzung nach Schwarza ein Verkehrsunfall. Dabei handelte es sich um einen sogenannten Auffahrunfall. Ein Pkw fuhr von Rudolstadt nach Saalfeld und musste verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeugs bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. Dabei verletzte er sich leicht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Für die Abschlepparbeiten musste die B85 kurzzeitig voll gesperrt werden.

