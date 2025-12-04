PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 20-Jähriger stürzt in einem leestehenden Haus und verletzt sich dabei schwer

Lehesten (ots)

Am Mittwoch, dem 03.12.2025 gegen 23.00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine schwer verletze Person, welche in Lehesten mehrere Meter in die Tiefe gestürzt war. Vor Ort stellte sich heraus, dass vier junge Personen im Alter von 19 bis 22 Jahren unerlaubt ein leerstehendes Gebäude in Lehesten betraten. Bei dem Versuch eine Treppe hochlaufen, rutschte ein 20-Jähriger auf der alten, beschädigten Holztreppe aus und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das betreten leerstehenden Gebäuden sehr gefährlich ist. Zudem kann dies eine Straftat darstellen (Hausfriedensbruch).

Im aktuellen Fall wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

