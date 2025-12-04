PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kracht gegen Hauswand

Wurzbach (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:00 Uhr in Wurzbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Heberndorfer Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Das Fahrzeug prallte in der Folge gegen die Fassade eines Wohnhauses.

An der Hauswand sowie am Pkw entstand Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Glücklicherweise wurde die 20-Jährige nicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

