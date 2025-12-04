Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped vor Supermarkt gestohlen

Schleiz (ots)

Im Verlauf des gestrigen Mittwochs wurde in Schleiz ein abgestelltes Moped entwendet. Der 17-jährige Eigentümer hatte seine Simson S50 (grau, flache Sitzbank, auffällige Spiegel nach unten) in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr vor dem Diska-Markt in der Greizer Straße abgestellt. Das Kleinkraftrad stand neben dem Supermarkt und war zusätzlich mit einem Fahrradschloss gesichert. Während er im Supermarkt arbeitete entwendeten dreiste Diebe im Laufe des Tages seine Simson. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Fahrzeugs liegen bislang nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen oder Kunden, die den Diebstahl des Mopeds am helllichten Tag beobachtet haben. Entsprechende Hinweise werden unter Angabe der Vorgangsnummer 0314638 bei der Polizei in Schleiz entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell