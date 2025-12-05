Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Auto- Fahrer übersieht Roller-Fahrer - ein schwer verletzter
Pößneck (ots)
Am Donnerstag, dem 04.12.2025 gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Pößneck ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. In der Bahnhofstraße übersah eine 72-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken einen 70-jährigen Roller-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 70-jährige verletze sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell