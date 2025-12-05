PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto- Fahrer übersieht Roller-Fahrer - ein schwer verletzter

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, dem 04.12.2025 gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Pößneck ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. In der Bahnhofstraße übersah eine 72-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken einen 70-jährigen Roller-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 70-jährige verletze sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

