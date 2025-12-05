Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto stößt mit geparkten Pkw zusammen - Kind verletzt

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag, dem 04.12.25 gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die Schreberstraße in Sonneberg entlang. Nach den Angaben der Fahrerin, überquerte plötzlich eine Katze die Straße. Die 40-jährige wich der Katze aus um diese nicht zu überfahren. Dabei kollidierte sie mir einem anderen Pkw, welcher am Straßenrad geparkt war. Im Auto der 40-jährigen saßen zwei Kinder. Eins von ihnen verletze sich bei dem Unfall. Zur Sicherheit und weiteren Abklärung des Gesundheitszustandes, wurden beide Kinder in ein Krankenhaus gefahren. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell