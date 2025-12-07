Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw mit zwei Leichtverletzten

Kospoda, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Kospoda und Neustadt an der Orla zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Hierbei fuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Subaru von Kospoda in Richtung Neustadt an der Orla. In einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und prallte mit einem Renault im Gegenverkehr frontal zusammen. Der Renault rollte im Anschluss noch zurück in den Straßengraben und überfuhr ein Verkehrszeichen. Bei der Kollision wurde der 74-jährige Fahrzeugführer des Renault und seine 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von gesamt ca. 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell