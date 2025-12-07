PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw mit zwei Leichtverletzten

Kospoda, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11:15 Uhr kam es zwischen den Ortschaften Kospoda und Neustadt an der Orla zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Hierbei fuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Subaru von Kospoda in Richtung Neustadt an der Orla. In einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und prallte mit einem Renault im Gegenverkehr frontal zusammen. Der Renault rollte im Anschluss noch zurück in den Straßengraben und überfuhr ein Verkehrszeichen. Bei der Kollision wurde der 74-jährige Fahrzeugführer des Renault und seine 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von gesamt ca. 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 03:15

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis

    Neustadt an der Orla (ots) - Am Samstag, den 06.12.2025 ab 02:00 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla eine Geschwindigkeitsmessung in Neustadt an der Orla, in der dortigen Triptiser Straße durch. Gegen 02:45 Uhr wurde ein 22-jähriger Opel-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 19:37

    LPI-SLF: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Neustadt an der Orla und Lichtenau

    Neustadt an der Orla (ots) - Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 1110 zwischen Neustadt an der Orla und Lichtenau ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrzeugführer die L 1110 von Neustadt an der Orla in Richtung Lichtenau. Auf Höhe der Einmündung zu einem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:44

    LPI-SLF: Auto- Fahrer übersieht Roller-Fahrer - ein schwer verletzter

    Pößneck (ots) - Am Donnerstag, dem 04.12.2025 gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Pößneck ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. In der Bahnhofstraße übersah eine 72-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken einen 70-jährigen Roller-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 70-jährige verletze sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren