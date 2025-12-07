Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Sitzendorf (ots)

Am Samstagabend wurde in Sitzendorf der 76-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Dacia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille, dieser wurde durch einen weiteren gerichtsverwertbaren Test bestätigt. Gegen den Fahrzuegführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 1000,- Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot, da dieser in der Vergangenheit bereits mit einen ähnlich gelagerten Vorfall auffällig wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell