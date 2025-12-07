Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen mit 5 Leichtverletzten

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 15:30 Uhr kam es auf der B90 bei Gefell zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, wobei 5 Personen leicht verletzt wurden. Hierbei fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Volvo aus Richtung Autobahn A9 kommend in Richtung Gefell. In einer steilen Rechtskurve geriet er auf Grund unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Ford zusammmen, welcher daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des Ford, welche zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurden, und drei Insassen des Volvo leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von gesamt ca. 40.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die B90 musste auf Grund des Unfalls für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

