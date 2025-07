Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250709-3: Transporter ausgebremst und Fahrer bedroht - Zeugensuche

Brühl (ots)

Ermittler bitten Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei bislang unbekannten Männern. Sie sollen am Mittwochmorgen (9. Juli) in Brühl die Insassen eines Geldtransporters ausgebremst und mit einem Gegenstand, der von Zeugen als Schusswaffe beschrieben wurde, bedroht haben. Die drei Unbekannten seien in einem silber-grauen Toyota Yaris unterwegs gewesen. Zudem sollen sie schwarze Haare haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (53) eines Geldstransporters gemeinsam mit seinem Mitfahrer (27) gegen 9.30 Uhr auf der Kerkrader Straße in Richtung Kölnstraße gefahren. Vor ihnen sei der graue Toyota unterwegs gewesen. Kurz vor der Ampel an der Kölnstraße habe der Toyota gebremst und den Transporter ausgebremst. Dabei habe ein Mann ihn aus dem hinteren linken Fenster mit einem Gegenstand bedroht. Der 53-Jährige habe beschleunigt, sei schließlich nach links auf die Kölnstraße abgebogen und in Richtung Brühl davongefahren. Der Toyota sei nach rechts abgebogen und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Toyota auf. Dabei unterstütze die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Einsatzkräfte. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

