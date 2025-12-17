PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfall

Von einem Grundstück wollte am Dienstag um 15:20 Uhr eine 57-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz Sprinter in die Industriestraße einfahren. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden Ford Focus und kollidierte mit diesem PKW. Sowohl die 57-Jährige, als auch die 18-jährige Lenkerin des Ford blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte am Montag um kurz vor 15 Uhr ein Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand der Hardtstraße, vor dem dortigen Kindergarten, geparkten Renault Clio. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Spraitbach: Rollerfahrer entzieht sich Kontrolle

Am Dienstag gegen 21 Uhr sollte in der Lindenstraße der Fahrer eines Motorrollers, der ohne Kennzeichen fuhr, durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Beim Erkennen der Polizei beschleunigte der Fahrer seinen schwarz-weißen Roller und flüchtete mit etwa 60km/h über Feldwege in Richtung Blumenstraße. Der Fahrer war mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Helm bekleidet. Hinweise auf den unbekannten Rollerfahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren