Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall im Straßengraben

Eine 80-jährige BMW-Fahrerin wollte am Dienstagnachmittag gegen 17:30 Uhr von der Breiteichstraße nach rechts in Richtung Grohwiesenstraße fahren, als sie geradeaus in den Straßengraben fuhr und sich dort festfuhr. Während der Unfallaufnahme entstand der Verdacht des Konsums von Alkohol, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Schwäbisch Hall: Bei Abbiegevorgang übersehen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr wollte eine 66-jährige Ford-Fahrerin von einem Hof nach links auf den Steinbeisweg einfahren, als sie hierbei eine 20-jährige BMW-Fahrerin übersah und es zur seitlichen Kollision kam. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Fichtenau: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Am Dienstagvormittag gegen 11:40 Uhr ereignete sich auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen einen auf gleicher Höhe fahrenden 24-jährigen VW-Fahrer. Infolgedessen kam es zu einer seitlichen Kollision auf dem linken Fahrstreifen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

