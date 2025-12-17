PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche

Aalen (ots)

Schorndorf: Versuchter Wohnungseinbruch

Zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Hölderlinstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Wohnung, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Firma

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen Zugang zu einer Firma im Adolf-Bauer-Weg und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

