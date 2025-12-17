Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen Schw. Gmünd/Welzheim: Erfolgreicher Schlag gegen Rauschgiftszene-Vier mutmaßliche Rauschgiftdealer in Haft

Ein erfolgreicher Schlag gegen die örtliche Rauschgiftszene gelang der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei. Am Dienstag konnten bei insgesamt acht richterlich angeordneten Durchsuchungen in Schwäbisch Gmünd und in Welzheim insgesamt vier Personen festgenommen, sowie mehrere Kilogramm Rauschgift, Bargeld, Handys, Speichermedien und scharfe Schusswaffen sichergestellt werden. Nach monatelangen umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen durchsuchten über 100 Polizeibeamte, darunter auch das SEK Baden-Württemberg, am Dienstag die Wohnungen und Geschäftsräume mehrerer Tatverdächtiger. Hierbei konnten die eingesetzten Polizeibeamten über 1,2 Kilogramm Kokain und ca. 20 Kilogramm Marihuana und Haschisch auffinden und beschlagnahmen. Des Weiteren wurde eine Stichwaffe, ein Schlagring sowie 4 scharfe Schusswaffen und eine größere Menge Munition sichergestellt. Vier Beschuldigte im Alter von 26 bis 34 Jahren wurden festgenommen und noch im Laufe des Dienstags der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt. Drei bereits durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte und durch das zuständige Gericht erlassene Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt, so dass die drei türkischen Staatsangehörige anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Aufgrund der bei der Durchsuchung aufgefundenen Gegenstände wurde für einen weiteren 34-jährigen Tatverdächtigen durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen ebenfalls ein Haftbefehl beantragt und durch die Ermittlungsrichterin erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 34-jährige deutsche Staatsangehörige wurde anschließend ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

