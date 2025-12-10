POL-MK: Vermisste gefunden

Lüdenscheid (ots) - Zwei unbekannte Täter haben Montagabend einen Kiosk an der Knapper Straße überfallen. Sie betraten um 19.45 Uhr das Geschäft und bedrängten die Angestellte. Während ein Täter das Opfer festhielt, machte sich der Zweite an der Kasse zu schaffen. Mit Bargeld flüchteten sie anschließend aus dem Geschäft. Die Täter verletzten ihr Opfer leicht. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Frau ambulant vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes ...

