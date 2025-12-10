Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vermisste gefunden
Menden (ots)
Bezugsmeldung vom 08.12.2025 - 09:28 (gelöscht): Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher
Die Vermisste konnte im Bereich Hamburg wohlauf angetroffen werden. Die Polizei hat die Suche daher eingestellt. (dill)
