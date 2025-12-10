PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Vermisste gefunden

Menden (ots)

Bezugsmeldung vom 08.12.2025 - 09:28 (gelöscht): Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher

Die Vermisste konnte im Bereich Hamburg wohlauf angetroffen werden. Die Polizei hat die Suche daher eingestellt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 09:47

    POL-MK: Einbruch in Doppelhaus / Versuchter E-Scooter-Diebstahl

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen 25.11. und 08.12. in eine Doppelhaushälfte an der Oestricher Straße ein. Hierfür öffneten sie gewaltsam eine Tür und durchwühlten Schubladen und Schränke. Offenbar machten sie keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchzeit. Die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:44

    POL-MK: Randalierer greift Polizisten mit Machete an

    Werdohl (ots) - In Eveking randalierte in den frühen Morgenstunden ein Werdohler in seiner Wohnung. Die Lebensgefährtin des 35-Jährigen flüchtete sich auf die Straße und rief die Polizei. Beamte suchten den stark alkoholisierten Mann auf. Dieser zog unvermittelt eine Machete und ging auf die Polizisten zu. Die Beamten setzten ein Distanzelektroimpulsgerät (sog. Taser) ein und überwältigten ihn. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:19

    POL-MK: Raub auf Kiosk

    Lüdenscheid (ots) - Zwei unbekannte Täter haben Montagabend einen Kiosk an der Knapper Straße überfallen. Sie betraten um 19.45 Uhr das Geschäft und bedrängten die Angestellte. Während ein Täter das Opfer festhielt, machte sich der Zweite an der Kasse zu schaffen. Mit Bargeld flüchteten sie anschließend aus dem Geschäft. Die Täter verletzten ihr Opfer leicht. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Frau ambulant vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes ...

    mehr
