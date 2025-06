Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche in Kindergarten und Keller

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Fahrrad und Angelruten aus Keller gestohlen

Unbekannte stahlen am Sonntag oder Montag mehrere Angelruten und ein Mountainbike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Wertheim. Die Täter verschafften sich zwischen 17:30 Uhr am Sonntag und 15:30 Uhr am Montag vermutlich über die Tiefgarage Zugang zu der Wohnanlage in der Max-Ernst-Straße und begaben sich daraufhin in den Keller des Komplexes. Dort entwendeten die Diebe drei Angelruten und ein Mountainbike. Der Wert des Diebesgutes wird derzeit mit rund 2.600 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Ein Kindergarten in Distelhausen wurde in den Pfingstferien zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitag, dem 6. Juni, und Montag, dem 16. Juni, öffneten der oder die Unbekannten ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Am Kindergarten" und gelangten so ins Innere. Der Täter entwendete knapp 30 Euro aus einer Spendenkasse und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Kindergarten verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

