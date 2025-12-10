Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Kiosk

Lüdenscheid (ots)

Zwei unbekannte Täter haben Montagabend einen Kiosk an der Knapper Straße überfallen. Sie betraten um 19.45 Uhr das Geschäft und bedrängten die Angestellte. Während ein Täter das Opfer festhielt, machte sich der Zweite an der Kasse zu schaffen. Mit Bargeld flüchteten sie anschließend aus dem Geschäft. Die Täter verletzten ihr Opfer leicht. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Frau ambulant vor Ort. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und sucht Zeugen. Wer hat die Tat oder die Täter vor oder nach dem Vorfall beobachtet?

Die Täter waren männlich, schlank und etwa 25 Jahre alt. Einer hatte sich mit einem rot/weißen Schal maskiert. Beide sprachen Arabisch. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell