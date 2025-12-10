Altena (ots) - Gestern Mittag klingelte bei einer Altenaer Seniorin das Telefon. Am andere Ende: ein falscher Polizeibeamter. Der Mann in der Leitung gab sich - in gewohnter Weise - als Polizist aus und kündigte an, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und man mit einem Verbrechen zu ihrem Nachteil rechne. Er bot an, die Wertgegenstände der Frau in Verwahrung zu nehmen. Ferner stünde sie nun unter Schweigepflicht, ...

