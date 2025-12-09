PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Pflegedienst-Mitarbeiter bestehlen Seniorinnen

Altena / Halver (ots)

Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die sich unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen und die Bewohner bestehlen. In zwei der jüngsten Fälle gaben die Diebe vor, sie gehörten zum Pflegedienst.

Am vergangenen Samstag gegen 10.45 Uhr klingelte eine Unbekannte an der Tür einer 80-Jährigen in der Kirchstraße in Altena. Die Frau stellte sich als Mitarbeiterin der Caritas vor und fragte die Seniorin, ob sie Hilfe brauche. Obwohl die 80-Jährige verneinte, schaute sich die Besucherin in der Wohnung um. Erst als sie wieder weg war, fiel der Seniorin auf, dass eine Schmuckkassette fehlte. Die Unbekannte ist schlank, schätzungsweise 1,63 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Sie trug einen gelben Mantel und eine gelbe Hose und sprach Deutsch mit Akzent. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Bereits am 26. November bekam eine 87-jährige Halveranerin Besuch. Ein Fremder stand an ihrer Tür an der Mittelstraße und gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. Auch sie ließ den Mann in ihre Wohnung. Der Täter behauptete, eine andere Mitarbeiterin habe etwas gestohlen. Deshalb sollte die Frau nun nach ihrem Geld und ihren Wertsachen schauen. Später ging der Fremde wieder. Erst einen Tag später stellte die Seniorin fest, dass nun tatsächlich ihr Portemonnaie sowie ein Umschlag mit Geld fehlten. Sie schätzte den Unbekannten auf etwa 30 Jahre und 1,70 Meter. Er ist schlank, hat helle Haare und trug einen dunklen Anzug mit einem hellen Oberteil darunter.

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Betrüger nutzen nicht nur die Legende von Pflegedienst: Andere geben sich als Mitarbeiter der Pflegekasse oder als Handwerker aus. Die Fremden treten gerne forsch auf und lassen sich fast nicht aufhalten, wenn die Tür einmal geöffnet wurde. Daher rät die Polizei: Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegter Türsperre bzw. Kette! Lassen Sie sich Ausweise zeigen oder rufen Sie den angeblichen Auftraggeber an! Wer sich zuvor wichtige Rufnummern griffbereit ans Telefon gelegt hat, kann schneller zum Hörer greifen. So lange müssen sich unangemeldete Besucher eben gedulden. Betrüger werden kaum so lange warten, bis sie als Lügner entlarvt werden. Erreichen Sie niemanden, bitten Sie den Gast vor der Tür, an einem anderen Tag wieder zu kommen. Alternativ kann man per Telefon einen Nachbarn hinzu rufen. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ist es passiert, sollten sich Betroffene nicht scheuen, umgehend die 110 zu wählen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:18

    POL-MK: Falsche Polizisten betrügen Seniorin

    Altena (ots) - Gestern Mittag klingelte bei einer Altenaer Seniorin das Telefon. Am andere Ende: ein falscher Polizeibeamter. Der Mann in der Leitung gab sich - in gewohnter Weise - als Polizist aus und kündigte an, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und man mit einem Verbrechen zu ihrem Nachteil rechne. Er bot an, die Wertgegenstände der Frau in Verwahrung zu nehmen. Ferner stünde sie nun unter Schweigepflicht, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:17

    POL-MK: Unbekannte beschädigen Turnhallenfenster

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Vandalen warfen die Fensterscheibe einer Turnhalle an der Stennerstraße ein. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:16

    POL-MK: Täter beschmieren Blitzersäule

    Schalksmühle (ots) - Unbekannte Täter besprühten zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungssäule auf der Heedfelder Straße in Schalksmühle. Wer hat die Täter gesehen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren