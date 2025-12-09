Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Pflegedienst-Mitarbeiter bestehlen Seniorinnen

Altena / Halver (ots)

Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die sich unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen und die Bewohner bestehlen. In zwei der jüngsten Fälle gaben die Diebe vor, sie gehörten zum Pflegedienst.

Am vergangenen Samstag gegen 10.45 Uhr klingelte eine Unbekannte an der Tür einer 80-Jährigen in der Kirchstraße in Altena. Die Frau stellte sich als Mitarbeiterin der Caritas vor und fragte die Seniorin, ob sie Hilfe brauche. Obwohl die 80-Jährige verneinte, schaute sich die Besucherin in der Wohnung um. Erst als sie wieder weg war, fiel der Seniorin auf, dass eine Schmuckkassette fehlte. Die Unbekannte ist schlank, schätzungsweise 1,63 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Sie trug einen gelben Mantel und eine gelbe Hose und sprach Deutsch mit Akzent. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Bereits am 26. November bekam eine 87-jährige Halveranerin Besuch. Ein Fremder stand an ihrer Tür an der Mittelstraße und gab sich als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus. Auch sie ließ den Mann in ihre Wohnung. Der Täter behauptete, eine andere Mitarbeiterin habe etwas gestohlen. Deshalb sollte die Frau nun nach ihrem Geld und ihren Wertsachen schauen. Später ging der Fremde wieder. Erst einen Tag später stellte die Seniorin fest, dass nun tatsächlich ihr Portemonnaie sowie ein Umschlag mit Geld fehlten. Sie schätzte den Unbekannten auf etwa 30 Jahre und 1,70 Meter. Er ist schlank, hat helle Haare und trug einen dunklen Anzug mit einem hellen Oberteil darunter.

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Betrüger nutzen nicht nur die Legende von Pflegedienst: Andere geben sich als Mitarbeiter der Pflegekasse oder als Handwerker aus. Die Fremden treten gerne forsch auf und lassen sich fast nicht aufhalten, wenn die Tür einmal geöffnet wurde. Daher rät die Polizei: Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegter Türsperre bzw. Kette! Lassen Sie sich Ausweise zeigen oder rufen Sie den angeblichen Auftraggeber an! Wer sich zuvor wichtige Rufnummern griffbereit ans Telefon gelegt hat, kann schneller zum Hörer greifen. So lange müssen sich unangemeldete Besucher eben gedulden. Betrüger werden kaum so lange warten, bis sie als Lügner entlarvt werden. Erreichen Sie niemanden, bitten Sie den Gast vor der Tür, an einem anderen Tag wieder zu kommen. Alternativ kann man per Telefon einen Nachbarn hinzu rufen. Vier Augen sehen mehr als zwei. Ist es passiert, sollten sich Betroffene nicht scheuen, umgehend die 110 zu wählen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell