Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter beschmieren Blitzersäule

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Täter besprühten zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungssäule auf der Heedfelder Straße in Schalksmühle. Wer hat die Täter gesehen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

