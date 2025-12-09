Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter beschmieren Blitzersäule

Schalksmühle (ots)

Unbekannte Täter besprühten zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag die stationäre Geschwindigkeitsüberwachungssäule auf der Heedfelder Straße in Schalksmühle. Wer hat die Täter gesehen? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell