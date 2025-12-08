Menden (ots) - Die Polizei sucht nach einer Jugendlichen aus Menden. Die Gesuchte ist bereits seit dem 20.11.2025 vermisst. Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort gibt es derzeit nicht. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von keiner Gefährdung aus, die über das jugendliche Alter der jungen Frau hinaus gehen. Foto und eine Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: ...

mehr