Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Plettenberg, Ernst-Moritz-Arndt Straße FR Krankenhaus Zeit 08.12.2025, 07:20 Uhr bis 08:25 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 88 Verwarngeldbereich 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 46 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Plettenberg-Lettmecke, Attendorner Straße FR Attendorn Zeit 08.12.2025, 08:40 Uhr bis 10:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 168 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Plettenberg-Osterloh L 561 FR Stadtmitte Zeit 08.12.2025, 10:14 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 419 Verwarngeldbereich 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 73 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde OB Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 08.12.2025 – 10:37

    POL-MK: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet: Zeugen gesucht!

    Iserlohn (ots) - Freitag, 23.45 Uhr, standen sich am Lenninghauser Weg, auf der dortigen Ruhr-Brücke, zwei Autofahrer gegenüber. Im Streit darüber, wer die schmale Brücke zuerst passieren darf, entstand ein Wortgefecht. Der Beifahrer eines Autos gab schließlich nach, stieg aus und versuchte die Fahrerin seines Wagens bei der Rückwärtsfahrt einzuweisen. Das ging ...

  • 08.12.2025 – 09:28

    POL-MK: Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher

    Menden (ots) - Die Polizei sucht nach einer Jugendlichen aus Menden. Die Gesuchte ist bereits seit dem 20.11.2025 vermisst. Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort gibt es derzeit nicht. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von keiner Gefährdung aus, die über das jugendliche Alter der jungen Frau hinaus gehen. Foto und eine Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: ...

