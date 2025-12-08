PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach mutmaßlichem Rennen: Autos und Führerscheine sichergestellt

POL-MK: Nach mutmaßlichem Rennen: Autos und Führerscheine sichergestellt
Iserlohn (ots)

Zwei junge Autofahrer stehen im Verdacht, sich am späten Freitagabend auf dem Hemberg-Parkplatz ein Rennen geliefert zu haben. Die Fahrmanöver endeten in einem Unfall (Fotos). Drei Personen verletzten sich leicht, von denen einer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Polizeibeamte stellten sowohl die Autos (VW T-Roc und Audi A5), als auch die Führerscheine der Tatverdächtigen aus Altena (22) und Iserlohn (18) sicher. Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz sollen sich zur Unfallzeit zahlreiche Zeugen aufgehalten haben. Diese und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei unter 02371/9199-0 zu melden. (dill)

