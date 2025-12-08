PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bäckerei
Kennzeichen-Diebstahl
Schmierereien

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Montag, 3 Uhr, in eine Bäckerei an der Osemundstraße einzudringen. Der Versuch misslang. Die Polizei nahm einen Einbruchsversuch auf und brachte ihn zur Anzeige. Nur eine Stunde später rief eine Mitarbeiterin die Polizei erneut zur Bäckerei. Nun stand die Tür zur Bäckerei komplett offen. Auf ihrem Weg zur Arbeit waren ihr zwei dunkel gekleidete männliche Personen entgegen gekommen, bei denen es sich möglicherweise um die Täter gehandelt hat. Sie waren auf Fahrrädern unterwegs. An einem Fahrrad befand sich zudem ein Anhänger. Eine der Personen trug eine Kappe unter der aufgesetzten Kapuze. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Ein Zeuge beobachtete Samstag, um 17.50 Uhr, an der Mendener Straße, wie eine unbekannte Person sich an seinem Auto zu schaffen machte. Er sprach den Mann an, der darauf auf einem Fahrrad die Flucht in Richtung Bädekerstraße ergriff. Wie er kurz darauf feststellte, entwendete der Täter das hintere Kennzeichen seines geparkten Wagens. Der Täter war männlich, trug eine schwarz/weiße Jacke und war auf einem Fahrrad unterwegs. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Unbekannte Täter beschmierten zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend die Rückseite eines Vereinsheims an der Friedrich-Kaiser-Straße mit Graffiti. Wer hat die Tat beobachtet? Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitag- und Sonntagmorgen acht Gartentore einer Kleingartenanlage an der Bismarckstraße. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

